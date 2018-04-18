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Установлен исторический рекорд по киносборам
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Установлен исторический рекорд по киносборам 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Американский режиссер Стивен Спилберг установил исторический рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате. Об этом сообщает The Wrap.
Он стал первым кинематографистом, чьи картины в сумме собрали в прокате 10 миллиардов долларов. Спилберг преодолел эту отметку после выхода ленты «Первому игроку приготовиться», премьера которой состоялась в марте.
Спилберг более чем на три миллиарда обгоняет следующего режиссера из списка самых прибыльных — Питера Джексона, автора «Властелина колец». В общей сумме его проекты принесли 6,5 миллиарда долларов.
В фильмографии Спилберга такие картины, как «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Челюсти», «Парк юрского периода» и серия об искателе приключений Индиане Джонсе.
Ранее в апреле картина Спилберга «Капитан Крюк» 1991 года попала в рейтинг худших фильмов, снятых успешными режиссерами.
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