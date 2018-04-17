Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали в прокате более $10 млрд

НЬЮ-ЙОРК , 17 апреля. / ТАСС /. Стивен Спилберг укрепил свою репутацию самого коммерчески успешного кинематографиста всех времен, став первым режиссером, совокупные сборы фильмов которого преодолели отметку в $10 млрд в мировом прокате. Об этом сообщил портал The Wrap.

Важную роль в установлении этого рекорда сыграла последняя лента Спилберга «Первому игроку приготовиться» (Ready Player One, 2018). Вышедшая в марте картина уже собрала более $475 млн в прокате по всему миру. С учетом этого показателя общие кассовые сборы всех фильмов американца составили $10,4 млрд

Самой коммерчески успешной лентой режиссера считается «Парк юрского периода» (Jurassic Park, 1993), который собрал $983,8 млн За ней следуют картины «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008) и «Инопланетянин» (E. T. the Extra-Terrestrial, 1982), которые заработали $786,6 млн и $717 млн соответственно.