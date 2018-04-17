Стивен Спилберг стал первым режиссёром, чьи фильмы собрали больше 10 миллиардов долларов 

Установить рекорд позволила картина «Первому игроку приготовиться».
По информации портала BoxOfficeMojo, совокупная касса картин Стивена Спилберга преодолела отметку в 10 миллиардов долларов, что стало рекордом среди режиссёров. С учётом инфляции, его фильмы в совокупности собрали 10,4 миллиарда, а последний фильм «Первому игроку приготовиться» заработал в мировом прокате 475 миллионов.
Самым кассовым фильмом Спилберга в мировом прокате остаётся «Парк Юрского периода» (983 миллиона долларов). На втором месте «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (786 миллионов долларов), а замыкает тройку «Инопланетянин» (717 миллиона долларов).
Следом за Спилбергом среди самых кассовых режиссёров идёт Питер Джексон, который за счёт трилогии «Властелин колец» и «Хоббит» собрал в мировом прокате 6,5 миллиарда долларов. На третьем месте Майкл Бэй с результатом 6,45 миллиарда, за ним Джеймс Кэмерон (6,138 миллиарда долларов) и постановщик «Гарри Поттера» Дэвид Йейтс (5,346 миллиарда долларов).
Последняя на сегодняшний день картина Спилберга «Первому игроку приготовиться» вышла 29 марта и собрала старте 53 миллиона долларов. Фильм вошёл в десятку самых кассовых кинолент режиссёра за последние 10 лет.
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