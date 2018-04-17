Стивен Спилберг стал первым режиссёром, чьи фильмы собрали больше 10 миллиардов долларов

Установить рекорд позволила картина «Первому игроку приготовиться».

По информации портала BoxOfficeMojo, совокупная касса картин Стивена Спилберга преодолела отметку в 10 миллиардов долларов, что стало рекордом среди режиссёров. С учётом инфляции, его фильмы в совокупности собрали 10,4 миллиарда, а последний фильм «Первому игроку приготовиться» заработал в мировом прокате 475 миллионов.

Самым кассовым фильмом Спилберга в мировом прокате остаётся «Парк Юрского периода» (983 миллиона долларов). На втором месте «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (786 миллионов долларов), а замыкает тройку «Инопланетянин» (717 миллиона долларов).

Последняя на сегодняшний день картина Спилберга «Первому игроку приготовиться» вышла 29 марта и собрала старте 53 миллиона долларов. Фильм вошёл в десятку самых кассовых кинолент режиссёра за последние 10 лет.

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