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Спилберг первым в истории кино заработал в прокате больше $10 млрд
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Спилберг первым в истории кино заработал в прокате больше $10 млрд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
71-летний Стивен Спилберг подтвердил звание самого кассового режиссера в истории кино и первым из кинематографистов заработал в прокате более $10 млрд, сообщает BoxOfficeMojo.
Спилберг с $10,009 млрд намного обогнал режиссеров, следующих за ним: снявший «Властелина колец» Питер Джексон собрал своими фильмами только $6,52 млрд, автор «Трансформеров» Майкл Бэй — $6,414 млрд, а режиссер «Аватара» и «Титаника» Джеймс Кэмерон — $6,138 млрд
В абсолютные лидеры Спилберга вывел блокбастер «Первому игроку приготовиться», который уже собрал в прокате $114 млн  Ранее сообщалось, что Стивен Спилберг готов пригласить на роль следующего Индианы Джонса женщину
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