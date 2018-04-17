Спилберг первым в истории кино заработал в прокате больше $10 млрд

71-летний Стивен Спилберг подтвердил звание самого кассового режиссера в истории кино и первым из кинематографистов заработал в прокате более $10 млрд, сообщает BoxOfficeMojo. Спилберг с $10,009 млрд намного обогнал режиссеров, следующих за ним: снявший «Властелина колец» Питер Джексон собрал своими фильмами только $6,52 млрд, автор «Трансформеров» Майкл Бэй — $6,414 млрд, а режиссер «Аватара» и «Титаника» Джеймс Кэмерон — $6,138 млрд В абсолютные лидеры Спилберга вывел блокбастер «Первому игроку приготовиться», который уже собрал в прокате $114 млн Ранее сообщалось, что Стивен Спилберг готов пригласить на роль следующего Индианы Джонса женщину