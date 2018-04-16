США в мае увеличат добычу сланцевой нефти на 125 тыс. баррелей в день, до почти 7 млн — EIA

МОСКВА , 16 мар /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае 2018 года вырастет по сравнению с апрелем на 125 тысяч баррелей в сутки — до 6,996 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи в апреле составляет 6,871 миллиона баррелей в сутки. В марте ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в апреле вырастет на 131 тысячу баррелей в сутки — до 6,954 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в мае ожидается на месторождении Permian — на 73 тысячи баррелей, до 3,183 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford — на 24 тысячи баррелей в день, до 1,336 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 15 тысяч баррелей, до 1,229 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 7 тысяч баррелей, до 590 тысяч баррелей в день.

На 3 тысячи баррелей, по мнению EIA, увеличится добыча на Appalachia, до 110 тысяч баррелей в день, и на Anadarko — до 506 тысяч баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится и составит 42 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в мае роста добычи газа на этих месторождениях в США на 1,078 миллиарда кубических футов — до 66,907 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в апреле составляет 65,829 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в марте 2018 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 94 штуки, или на 1,2%, до 7,692 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.