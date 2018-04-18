Ещё
Добыча сланцевой нефти в США в мае вырастет до 6,99 млн баррелей в сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Добыча сланцевой нефти в США в мае вырастет до 6,99 млн баррелей в сутки 

ТАСС 26 минут назад
ТАСС, 18 апреля. Добыча сланцевой нефти в США в мае 2018 года увеличится по отношению к апрелю на 125 тыс. баррелей — до 6,99 млн баррелей в сутки, пишет в своем отчете Управление по энергетической информации (EIA) минэнерго США.
Заметный рост добычи прогнозируется в трех из семи нефтеносных провинций, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Самый значительный ожидается на проектах в бассейне Permian, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно вырасти в апреле на 73 тыс. баррелей — до 3,18 млн, а также в Eagle Ford — на 24 тыс. баррелей — до 1,37 млн баррелей. Добыча сланца будет расти также в провинциях Bakken, Niobrara, Appalachia и Anadarko. И только в провинции Haynesville с самым низким уровнем добычи сланца, как ожидает минэнерго, показатель останется на прежнем уровне — 42 тыс. баррелей в сутки.
Ранее EIA сообщало, что в январе общая добыча нефти в США побила рекорд 70-х годов, превысив отметку 10,2 млн баррелей в сутки. Ведомство ожидает, что суточная добыча в США в 2018 году достигнет 10,7 млн баррелей против 9,3 млн баррелей годом ранее, а в 2019 году добыча вырастет до 11,3 млн баррелей. Основным драйвером роста производства нефти в США EIA называет сланцевые проекты.
ТАСС: последние новости
Reuters: японские трейдеры попросили "Русал" остановить отгрузку продукции из-за санкций По запросам Генпрокуратуры в зарубежных банках заблокированы более €200 млн Акции "Русала" на открытии торгов Мосбиржи упали на 23%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России готовят сюрприз для безработных123
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой218
РФ обвинила Британию в уничтожении улик в Солсбери17
Кобзон выбрал место на кладбище174
Китай признал дефектным советский «Варяг»16
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение