Сокурсника президента РФ подвел алкоголь

Факт 1: Все яйца в одной корзине

По информации ЦБ, к отзыву лицензии «ОФБ Банк» привела рискованная бизнес-модель, ориентированная на кредитование компаний, занимающихся производством и сбытом алкогольной продукции. В частности банк финансировал экономически взаимосвязанные предприятия этой отрасли, применяя хитрые схемы, чтобы формально соблюсти установленные Банком России нормы. Взаимосвязанные предприятия этой отрасли — это основные партнеры « ОФК Банка », компании «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово».

Факт 2: Сам себе одолжил

Как показало расследование «Ведомостей» , совладельцы «ОФК Банк» были связаны с компанией «Статус-групп», отсюда и щедрое кредитование. «Насколько я знаю, у банка отозвали лицензию потому что он работал в основном на своих акционеров, кредитовал их бизнес, — рассказывает младший директор по банковским рейтингам „Эксперт РА“ Вячеслав Путиловский. — ЦБ негативно относится к использованию банка, как источника средств для развития собственного бизнеса. Ведь банк привлекает деньги неквалифицированных вкладчиков, и вкладывает их в свой бизнес. Это она из наиболее „гиблых“ моделей бизнеса».

Факт 3: Погорели на дешевой водке

«Статус-групп» — дистрибьютор преимущественно дешевой водки еще несколько лет назад был лидером отечественного оптового рынка водки, и самым популярным дистрибьютором сетевых супермаркетов. Как сообщал РБК со ссылкой на данные Nielsen, почти каждая четвертая продаваемая сетевым ритейлом бутылка водки принадлежала портфелю «Статус-групп». Разливалась водка преимущественно на заводах Северного Кавказа, до того момента, пока этим предприятиями не заинтересовались правоохранительные органы

В первом квартале 2016 года Росалкогольрегулирование по Северо-Кавказскому федеральному округу приостановило лицензии пяти заводов в Кабардино-Балкарии за уход от уплаты акцизов. Все эти предприятия разливали дешевую водку для «Статус-групп». Далее последовали иски в суд к этим заводам. Саму «Статус-групп» навестило ФСБ в рамках общего расследования дела о неуплате акцизов. Причем, делалось это, как писали «Ведомости», по поручению президента РФ Владимира Путина , которому сообщили о масштабных потерях бюджета из-за «черных» схем производителей алкоголя.

Факт 4: Несуществующие миллиарды

В ходе суда выяснилось, что «ОФК» предоставлял кабардинским водочным заводам банковские гарантии, в среднем по 1 млрд рублей каждому. Общая сумма гарантий составила около 10 млрд рублей, без учета кредитов, выданных заводам и оптовикам, залогом по которым выступала алкогольная продукция. Оказалось, что банк выдал необеспеченных гарантий на сумму больше собственного капитала.

Факт 5: Повторение ошибок

В апреле 2017 года «Статус-групп» объединила продажи водки с другим крупным дистрибутором и производителем алкоголя ГК «Кристалл-Лефортово». Однако этот союз «Статус-групп» не спас, в конце прошлого года компания подала заявление о банкротстве. Положение «Кристалл-Лефортово» также ухудшилось, компания стала закрывать свои предприятия. По информации «Коммерсант», с начала 2018 года компании, входящие в ГК «Кристалл-Лефортово», получили иски на общую сумму более 5,5 млрд руб. При этом больше всего требований — на 3,7 млрд рублей предъявил ни кто иной, как «ОФК-Банк». Очередные потери на алкогольном фронте.

Факт 6: Деньги моряков…

21 марта этого года Банк России назначил временную администрацию для управления «ОФК» сроком на полгода. В сложной ситуации оказались не только кредиторы банка, но и обычные вкладчики, хотя многих из них совсем уж обычными не назвать. Дело в том, что ОФК Банк» активно работал в Мурманске , и в плане привлечения средств делал большую ставку на военных моряков. В мурманском отделении можно было оформить вклад, а также кредитную карту, которые так и назывались «Северный флот». Разместить этот вклад могли военнослужащие, военные пенсионеры, а также гражданский персонал воинских частей и даже родственники все вышеуказанных лиц. Ставки — выше, чем по остальным вкладам банка, так что можно не сомневаться, что популярностью этот продукт пользовался.

На момент введения временной администрации, по информации газеты «Ленинградская правда», в банке зависли более 3 млрд рублей, принадлежащих военнослужащих и членам их семей. Если бы не деньги моряков, банк, возможно, сразу бы лишился лицензии, без всякой временной администрации.

Факт 7: … не спасли

«Вообще у нас Северный флот имеет те же права, что и все остальные, — отмечает Вячеслав Путиловский. — Хотя бывали случаи, когда спасали банки, например, из-за находящихся там государственных средств. Например, благодаря деньгам «Роскосмоса» , которые хранились в Промсервисбанке, его спасли от банкротства. В данном случае в «ОФК» сначала ввели временную администрацию, видимо, поскольку банк достаточно крупный, рассматривался вариант его спасения. Но, посмотрев банк изнутри, очевидно, решили, что спасать уже нечего».

«Агентство по страхованию вкладов» вернет людям деньги, но только в пределах 1,4 млн рублей. Если у кого-то было больше, придется спрашивать в банка, у которого, как уже выяснило АСВ, практически ничего не осталось. Также банк шефствовал над военными кораблями — тяжелым крейсером «Адмирал Кузнецов» и противолодочным кораблем «Североморск», которым теперь, видимо, придется искать новых шефов.

Факт 8: И Путин не помог