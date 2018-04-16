Битва индексов. Какими будут два новых ETF на Московской бирже

На Московской бирже появится второй после FinEx провайдер биржевых инвестиционных фондов (ETF) — компания ITI Funds. Торги двумя новыми ETF, инвестирующими в акции из индекса РТС и еврооблигации российских эмитентов, должны стартовать во вторник, 17 апреля, следуют из информационной рассылки Московской биржи.

В материалах с описанием стратегии фондов (есть у Forbes ) говорится, что оба ETF зарегистрированы в Люксембурге и прошли первичный листинг на Лондонской фондовой бирже. Кастодианом (лицом, отвечающим за хранение ценных бумаг) выступает международная финансовая группа Edmond de Rothschild, а управляющей компанией является базирующаяся в странах БЕНИЛЮКС Fuchs Asset Management. Расчеты по сделкам с новыми ETF будут осуществляться клиринговой системой Euroclear.

Согласно документам, биржевой фонд ITI Funds RTC Equity UCITS инвестирует в 46 акций из долларового индекса РТС, а фонд ITI Funds Russia-focused USD Eurobond ETF SICAV — в 23 еврооблигации российских эмитентов из индекса, рассчитанного немецкой компанией Solaсtive.

Комиссия за управление ETF на индекс РТС составит 0,65%, за фонд еврооблигаций — 0,5%. По словам генерального директора ITI Funds Николая Донцова, разница в комиссионных сборах обусловлена более высокими затратами на услуги депозитария для ETF на еврооблигации — эти функции будет выполнять банк UniСredit.

«Стоимость акций обоих ETF будет составлять $25 за бумагу. Спреды между ценой покупки и продажи будут удерживаться на уровне 30-50 базисных пунктов», — говорит Николай Донцов . Маркет-мейкерами для фондов выступят компании ITI Capital и Goldenberg Hehmeyer LLP.

В общей сложности ITI Funds планирует запустить не меньше 10 ETF на различные индексы акций и облигаций.

Зачем нужны «репликанты»

С 2013 года на Московской бирже торгуются ETF от компании FinEx — сейчас это 12 фондов, среди которых есть и отслеживающий индекс РТС, а таке два ETF на еврооблигации российских эмитентов.

Старший партнер FinEx Capital Management Олег Янкелев отметил, что компания разочарована решением ITI Funds запустить биржевые фонды на те же самые активы.

«Как следствие, инвесторы вместо доступа к новым активам просто получили новые инструменты доступа к аналогичным активам через менее качественные продукты с неотработанной инфраструктурой, неопытным кастодианом и управляющими», — заявил Forbes финансист.

От ETF конкурирующей компании FinEx новые фонды отличаются более точным следованием индексу, возражает Николай Донцов. Так, в портфель биржевого фонда FinEx на индекс РТС входят 39 бумаг, тогда как у ETF от ITI Capital их 46.

Новый ETF российских еврооблигаций, в свою очередь, будет ориентироваться на специальный индекс от немецкого провайдера Solactive, в которые включены бумаги эмитентов с кредитным рейтингом, равным суверенному рейтингу России (Ba1/BBB-). «В нем нет субординированного долга, а также бумаг эмитентов, попавших под санкции. По сути, это максимально консервативный портфель с показателем выше суверенной кривой», — поясняет Донцов.

Управляющий директор УК «ФинЭкс Плюс» Максим Малетин добавляет, что кастодианом для ETF от FinEX выступает Bank of New Yourk Mellon — один из лидеров на рынке обслуживания биржевых фондов, активы под администрированием которого составляют $33 трлн. «Кастодиан обеспечивает и качество функционирования, и защиту активов инвесторов. Поэтому для оценки рисков крайне важно учитывать надежность кастодиана, масштаб его бизнеса и опыт в обслуживании ETF», — объясняет он.

Компания Edmond de Rothschild, которая обслуживает биржевые фонды от ITI Funds, еще не успела зарекомендовать себя как надежный кастодиан. Кроме того, по словам Малетина, сделки с FinEx ETF на Московской бирже совершают более 17 500 инвесторов, а объем активов в этих фондах превышает 10 млрд рублей.

Впрочем, не все фонды от FinEx могут похвастаться большим количеством сделок и высокими оборотами. По данным Московской биржи, с июля 2017 года максимальное число сделок с ETF на индекс РТС составило 14, а максимальный объем операций — $78 500. Обычно же с эти фондом совершается от 0 до 4 сделок в день.

Максимальное число сделок с ETF от FinEx на долларовые еврооблигации российских эмитентов за этот же период составило 12 операций. Обычно число сделок колеблется от 0 до 4 за день.

Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин подчеркнул, что рынок ETF в России еще в самом начале своего развития, в то время как в мире это один из самых востребованных инвестиционных продуктов. Объем глобального рынка ETF составляет порядка $5 трлн и растет примерно на 15% в год.

«Чем больше провайдеров будут предлагать на нашем рынке свои фонды на востребованные индексы и ценные бумаги, тем большие возможности выбора для инвесторов, прежде всего частных», — говорит Блохин. В дальнейшем Московская биржа планирует допустить к торгам фонды и других операторов ETF. «Мы видим спрос на этот продукт со стороны инвесторов и видим интерес со стороны инвестиционных компаний к формированию биржевых фондов и выводу их на нашу площадку», — поясняет он.

Кто будет инвестировать

По словам Николая Донцова, два новых фонда ориентируются прежде всего на крупных институциональных инвесторов, включая иностранных игроков. Для сравнения — ETF от FinEx позиционировались как инструменты для розничных инвесторов.

Также финансист считает, что при достижении необходимой ликвидности оба фонда сумеют привлечь самых разных участников рынка, которые смогут использовать их как в качестве базы для создания собственных продуктов, так и для перевода своих средств в российские активы из-за рубежа.

Начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев допускает, что ETF от ITI Funds смогут привлечь крупных иностранных клиентов, которые захотят получить доступ к широкому рынку России. Но, с другой стороны, у нерезидентов есть возможность вложиться и в зарубежные фонды, отслеживающие российские индексы, напоминает Веденеев. На Московской бирже финансист пока не наблюдает высокого спроса на индексные продукты, что означает возможные проблемы с ликвидностью у новых ETF.

Согласно данным ETF.com, за рубежом торгуются шесть биржевых фондов, инвестирующих в Россию. Объем их активов в совокупности составляет $2,77 млрд Самый крупный из фондов — VanEck Vectors Russia ETF, под управлением которого находится $1,84 млрд Он отслеживает индекс MVIS Russia, состав которого несколько отличается от индекса Московской биржи. Управляющий партнер БКС Олег Чихладзе соглашается, что в настоящее время среди инвесторов отсутствует большой интерес к ETF, торгующихся на Московской бирже. «Это связанно с тем, что инвесторы пока еще плохо осведомлены о всех их преимуществах. Когда же люди узнают о них больше, то востребованность этого инструмента значительно повысится», — убежден финансист.

По его словам, в настоящее время покупатели ETF — в основном розничные клиенты. Крупные игроки предпочитают вкладываться в индивидуальные продукты, основанные на конкретных инвестиционных идеях.