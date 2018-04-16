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С агрострахованием фермерам предлагают подождать до октября
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С агрострахованием фермерам предлагают подождать до октября 

Российская Газета 1 час назад
Если до 2016 года объем субсидий государства на страхование посевов и поголовье животных составлял 4-5,5 миллиарда рублей в год, то после того, как в 2017 году их включили в состав «единой субсидии» на АПК, объем господдержки на страховую защиту сократился в 4-6 раз. Региональные власти тратят субсидии на ремонт техники, закупку семян и горюче-смазочных материалов, но не полисов. При этом расходы на компенсацию потерь от ЧС растут. Только за последние три года из бюджета на эти цели выделили 9 миллиардов рублей.
Глава Национального союза агростраховщиков Корней Биждов рассказал «РГ», что союз надеется на принятие какого-то промежуточного решения (например, придания расходам на страхование защищенного статуса) раньше. Пока же из 36 регионов, относящихся к территориям с наиболее высоким риском и с повышенным риском ЧС для агропрома, половина территорий не запланировали господдержку страхования рисков растениеводства на этот год вообще. Между тем еще в 2017-м объем застрахованных сельхозплощадей уже упал с 4,1 миллиона гектаров до 1,3 миллиона. И если в прошлом году в бюджете на выплаты аграриям по рискам ЧС было заложено 2,7 миллиарда рублей, то в 2018-м всего 1,8 миллиарда. Видимо, и в этом году большинство фермеров останется один на один со своими рисками, резюмирует Биждов.
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