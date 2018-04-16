С агрострахованием фермерам предлагают подождать до октября

Если до 2016 года объем субсидий государства на страхование посевов и поголовье животных составлял 4-5,5 миллиарда рублей в год, то после того, как в 2017 году их включили в состав «единой субсидии» на АПК, объем господдержки на страховую защиту сократился в 4-6 раз. Региональные власти тратят субсидии на ремонт техники, закупку семян и горюче-смазочных материалов, но не полисов. При этом расходы на компенсацию потерь от ЧС растут. Только за последние три года из бюджета на эти цели выделили 9 миллиардов рублей.