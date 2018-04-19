Рынок акций Германии закрылся падением, DAX 30 снизился на 0,19%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, программного обеспечения и потребительских товаров.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 упал на 0,19%, индекс MDAX упал на 0,08%, индекс TecDAX упал на 1,01%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Continental AG (DE:CONG), которые подорожали на 4,40 п. (2,02%), закрывшись на отметке в 222,20. Котировки Commerzbank AG (DE:CBKG) выросли на 0,158 п. (1,48%), завершив торги на уровне 10,842. Бумаги Siemens AG Class N (DE:SIEGn) выросли в цене на 1,56 п. (1,47%), закрывшись на отметке 107,62.

Лидерами падения стали акции Infineon Technologies AG (DE:IFXGn), цена которых упала на 0,460 п. (2,10%), завершив сессию на отметке 21,420. Акции Linde AG (DE:LING) поднялись на 2,75 п. (1,63%), закрывшись на уровне 166,25, а Adidas AG (DE:ADSGN) снизились в цене на 3,20 п. (1,50%) и завершили торги на отметке 210,50.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Fraport (DE:FRAG), которые подорожали на 3,48% до отметки 80,980, GEA Group AG (DE:G1AG), которые набрали 3,38%, закрывшись на уровне 34,540, а также акции Stroeer SE (DE:SAXG), которые повысились на 2,63%, завершив сессию на отметке 60,500.

Лидерами падения стали акции Lanxess (DE:LXSG), которые снизились в цене на 1,87%, закрывшись на отметке 62,000. Акции компании Osram Licht AG (F:OSRn) потеряли 1,49% и завершили сессию на уровне 58,020. Котировки Duerr AG (DE:DUEG) снизились в цене на 1,46% до отметки 87,500.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Evotec AG (DE:EVTG), которые подорожали на 2,09% до отметки 14,925, Carl Zeiss Medi (DE:AFXG), которые набрали 1,22%, закрывшись на уровне 53,900, а также акции Pfeiffer Vacuum Technology AG (DE:PV), которые повысились на 1,20%, завершив сессию на отметке 126,00.

Лидерами падения стали акции Siltronic AG (DE:WAFGn), которые снизились в цене на 5,11%, закрывшись на отметке 144,700. Акции компании Aixtron SE (DE:AIXGn) потеряли 4,51% и завершили сессию на уровне 16,290. Котировки Dialog Semiconductor (DE:DLGS) снизились в цене на 4,02% до отметки 19,205.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (361) превысило количество закрывшихся в плюсе (330), а котировки 82 акций практически не изменились.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, вырос на 4,56% до отметки 15.38.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,44%, или 6,00, достигнув отметки $1.347,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,61%, или 0,42, до $68,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,12%, или 0,82, до отметки $74,30 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,25% до 1,2342, а котировки EUR/GBP упали на 0,26%, достигнув отметки 0,8690.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,21% до 89,54.