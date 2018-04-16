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Крупнейший девелопер России предупредил о росте цен на свои квартиры
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Крупнейший девелопер России предупредил о росте цен на свои квартиры 

Ведомости 42 минуты назад
Крупнейший девелопер России ГК ПИК не исключает роста цен на свои квартиры из-за роста спроса после снижения цены на ипотеку. Об этом заявил первый вице-президент компании Александр Прыгунков во время конференц-кола, передает ТАСС.
Стоимость ипотеки снизилась и количество сделок в I квартале на московском рынке «сильно увеличилось», обратил внимание Прыгунков. «Это нам позволяет увеличивать цены, потому что есть достаточно хороший спрос», — добавил он. По его словам, рост цен будет «в пределах разумного» — около 1,25% в квартал или 5% в год. При этом он не исключил, что по некоторым объектам индексация цен будет выше средней по рынку.
ГК ПИК — крупнейший девелопер России. У компании есть проекты в Москве, Московской области и регионах. Чистая прибыль ГК ПИК по МСФО по итогам 2017 г. упала в шесть раз год к году до 3,2 млрд руб. Однако втрое втрое увеличилась выручка от продажи недвижимости (на 214,5%) — до 169,9 млрд руб. Общая выручка группы выросла также в три раза — до 175,1 млрд руб.
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