Крупнейший девелопер России предупредил о росте цен на свои квартиры

Крупнейший девелопер России ГК ПИК не исключает роста цен на свои квартиры из-за роста спроса после снижения цены на ипотеку. Об этом заявил первый вице-президент компании Александр Прыгунков во время конференц-кола, передает ТАСС

Стоимость ипотеки снизилась и количество сделок в I квартале на московском рынке «сильно увеличилось», обратил внимание Прыгунков. «Это нам позволяет увеличивать цены, потому что есть достаточно хороший спрос», — добавил он. По его словам, рост цен будет «в пределах разумного» — около 1,25% в квартал или 5% в год. При этом он не исключил, что по некоторым объектам индексация цен будет выше средней по рынку.