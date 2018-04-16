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Вице-президент «Лукойла» Илья Мандрик купил акции компании на 104,1 млн рублей
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Вице-президент «Лукойла» Илья Мандрик купил акции компании на 104,1 млн рублей 

Rambler News Service 38 минут назад
Вице-президент по геологоразведке и разработке, член правления «Лукойла» Илья Мандрик купил акции компании на 104,09 млн рублей, говорится в материалах «Лукойла».
Мандрик приобрел 28,687 тыс. обыкновенных акций компании 9 апреля 2018 года.
«Изменение размера доли участия в уставном капитале связано с приобретением указанным лицом 9 апреля 2018 года 17,125 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на Московской бирже на сумму 61 992 500 рублей, а также 11,562 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на внебиржевом рынке на сумму 42 097 242 рублей», — отмечает компания.
Доля Мандрика в «Лукойле» после приобретения выросла с 0,012% до 0,016%.
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются глава компании Вагит Алекперов (22,98%), вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун (9,88%), ИФД «Капитал» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (16,57%).
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