Вице-президент «Лукойла» Илья Мандрик купил акции компании на 104,1 млн рублей

Вице-президент по геологоразведке и разработке, член правления «Лукойла» Илья Мандрик купил акции компании на 104,09 млн рублей, говорится в материалах «Лукойла».

Мандрик приобрел 28,687 тыс. обыкновенных акций компании 9 апреля 2018 года.

«Изменение размера доли участия в уставном капитале связано с приобретением указанным лицом 9 апреля 2018 года 17,125 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на Московской бирже на сумму 61 992 500 рублей, а также 11,562 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на внебиржевом рынке на сумму 42 097 242 рублей», — отмечает компания.

Доля Мандрика в «Лукойле» после приобретения выросла с 0,012% до 0,016%.