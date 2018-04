Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 3,08% 

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции SASA Polyester Sanayi AS (IS:SASA), которые подорожали на 1,250 п. (9,74%), закрывшись на отметке в 14,090. Котировки Dogan Sirketler Grubu Holding AS (IS:DOHOL) выросли на 0,080 п. (7,62%), завершив торги на уровне 1,130. Бумаги Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D (IS:KRDMD) выросли в цене на 0,280 п. (7,37%), закрывшись на отметке 4,080.