Подконтрольный Роснефти банк «Пересвет» собирается банкротить «Росипподромы» 

Банк «Пересвет» собирается подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом компании «Российские ипподромы» («Росипподромы»). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федресурса.
«Росипподромы» является должником банка, сумма требований в сообщении не указана.
«Росипподромы» принадлежат Росимуществу. Совета директоров компании с 2012 г. возглавляет предправления «Газпрома» Алексей Миллер.
В апреле 2017 г. Центробанк России принял решение о санации «Пересвета», основным акционером которого была Русская православная церковь. Регулятор одобрил санацию с применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Инвестором был выбран Всероссийский банк развития регионов, подконтрольный «Роснефти».