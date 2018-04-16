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Доходы «Олимпийского» от проведения спортивных мероприятий снизились на 34%
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Доходы «Олимпийского» от проведения спортивных мероприятий снизились на 34% 

Rambler News Service 51 минуту назад
Выручка спортивного комплекса «Олимпийский» от проведения спортивно-зрелищных мероприятий в 2017 году составила 77,17 млн рублей, за год показатель сократился на 34%, следует из отчетности комплекса.
Сборы за аренду для проведения концертно-зрелищных мероприятий снизились на 1% — до 177 млн рублей.
Совокупный доход СК «Олимпийский» за год снизился на 0,25% — до 1,46 млрд рублей.
Чистая прибыль комплекса выросла на 10% — до 168,26 млн рублей.
В отчетности СК «Олимпийский» указано, что среди основных рисков компании — насыщение рынка.
«В области предоставляемых услуг увеличивающаяся конкуренция ведет к росту рисков снижения прибыльности из-за угрозы потери клиентской базы», — отмечается в пояснительной записке.
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