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«Дикси» опровергла информацию о сбое работы касс в Москве
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«Дикси» опровергла информацию о сбое работы касс в Москве 

Rambler News Service 49 минут назад
Кассы магазинов группы компаний «Дикси» в Москве работают, сообщил RNS представитель компании.
«Кассы работают», — сказала она.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в магазинах «Дикси» в Москве перестали работать кассы.
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