Ещё
«Открытие» объяснило двойные списания сбоем у одного из банков-участников платежной системы MasterCard
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Открытие» объяснило двойные списания сбоем у одного из банков-участников платежной системы MasterCard 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Российская Газета
Один из банков-участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков, среди таких клиентов оказались и держатели карт банка «Открытие», сообщили RNS в пресс-службе «Открытия».
«Один из банков-участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков. Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой. Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка, о чем мы и обязаны их предупредить», — сказали в пресс-службе.
В «Открытии» отметили, что «объем операций незначительный».
«Со своей стороны мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку», — добавили в пресс-службе.
Rambler News Service: последние новости
Правительство Крыма договаривается о продаже «Крымтелекома» с операторами «большой тройки» «Роскосмос» планирует консолидировать 100% РКК «Энергия» P&G покупает выпускающее «Називин» подразделение немецкой Merck за €3,4 млрд
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций50
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО242
Россияне «изменили» доллару76
Центральная Россия покроется снегом8
8 лет за кокаиновый круиз27
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение