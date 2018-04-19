«Открытие» объяснило двойные списания сбоем у одного из банков-участников платежной системы MasterCard 

Один из банков-участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков, среди таких клиентов оказались и держатели карт банка «Открытие», сообщили RNS в пресс-службе «Открытия».
«Один из банков-участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков. Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой. Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка, о чем мы и обязаны их предупредить», — сказали в пресс-службе.
В «Открытии» отметили, что «объем операций незначительный».
«Со своей стороны мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку», — добавили в пресс-службе.