«Открытие» объяснило двойные списания сбоем у одного из банков-участников платежной системы MasterCard

Один из банков-участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков, среди таких клиентов оказались и держатели карт банка «Открытие» , сообщили RNS в пресс-службе «Открытия».

«Один из банков-участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков. Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой. Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка, о чем мы и обязаны их предупредить», — сказали в пресс-службе.

В «Открытии» отметили, что «объем операций незначительный».

«Со своей стороны мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку», — добавили в пресс-службе.