«Интерфакс» сообщил параметры уточненного макропрогноза на 2018 год

Минэкономразвития может повысить оценку оттока капитала из России в 2018 г. с $7 млрд до $33 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с документом «Ожидаемые итоги социально-экономического развития РФ на 2018 г.».

На прошлой неделе ведомство передало его в Минфин . Документ представляет собой уточненный макропрогноз. На его основе ведомства должны уточнить оценку поступления доходов на 2018 г. в рамках подготовки поправок в бюджет, пояснил источник. Действующую версию прогноза ведомства утвердили осенью 2017 г.

Эксперты ожидали, что Минэкономразвития в начале апреля обнародует показатели уточненного макропрогноза. Однако до сих пор ведомство этого не сделало. Причиной могли стать новые санкции США и ослабление рубля, которое может потребовать корректировки некоторых показателей прогноза. Как утверждает источник, в направленном в Минфин варианте эти факторы не учтены.

Прогноз по динамике ВВП в текущем году оставлен без изменения. Минэкономразвития, как и в предыдущем прогнозе, закладывает в базовый вариант рост ВВП на 2,1%. Рост промпроизводства в отчетном периоде снижен с 2,5% до 1,7%, прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2018 г. повышен с 4,7% до 4,8%, реальные доходы населения в 2018 г. могут вырасти на 3,8% (прежний прогноз 2,3%.

Средняя цена нефти Urals в 2018 г. может быть на уровне $61,4 за баррель. В предыдущем прогнозе заложена более скромная оценка — $43,8 за баррель. Средняя цена на нефть Urals в 2017 г. составила $53 за баррель.