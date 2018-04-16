«Северсталь» изменит дивидендную политику

Совет директоров компании «Северсталь» утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике предприятия. Новая дивидендная политика подразумевает переход к выплате дивидендов, средняя сумма которых по результатам календарного года будет эквивалентна 100% размера свободного денежного потока компании и его дочерних компаний, говорится в сообщении.

«Новая дивидендная политика подразумевает переход к выплате дивидендов, средняя сумма которых по результатам календарного года будет эквивалентна 100% размера свободного денежного потока компании и его дочерних компаний, рассчитанного в соответствии с МСФО на ежеквартальной основе, при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA» не будет выше значения 1, при этом общество может делать корректировку на сезонные колебания оборотного капитала», — говорится в сообщении.

Если коэффициент чистый долг/EBITDA будет ниже значения 0,5, то совет директоров имеет право рекомендовать дивиденды, превышающие 100% размера свободного денежного потока за соответствующий отчетный период.

При коэффициенте чистый долг/EBITDA выше значения 1, «Северсталь» переходит на выплаты дивидендов в сумме равной 50% размера свободного денежного потока, рассчитанного на ежеквартальной основе до тех пор, пока значение не уменьшится до 1 или ниже.

«Новая дивидендная политика отражает наши текущие выплаты всего свободного денежного потока и соответствует ключевым принципам «Северстали» по максимизации стоимости компании для акционеров. Низкая долговая нагрузка, взвешенный подход к инвестициям и одна из самых высоких дивидендных доходностей в России позволяют компании «Северсталь» оставаться привлекательными для инвесторов в любой точке цикла сталелитейной отрасли. Наша внутренняя цель по соотношению чистого долга к EBITDA находится в диапазоне 0,5 — 1 и руководство компании будет поддерживать этот показатель на комфортном уровне для стабильных выплат дивидендов», — сказал генеральный директор компании «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев , его слова приводит компания.

Ранее дивиденды компании были привязаны к чистой прибыли и показателю чистый долг/EBITDA.