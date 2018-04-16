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Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 15%
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Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 15% 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Россельхозбанк снизил первоначальный ипотечный взнос на покупку новостроек с 20% до 15%, говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Первоначальный взнос по ипотечным программам на приобретение жилья на вторичном рынке также составляет 15%», — добавляется в материале.
Изменения расширяют возможности клиентов банка и позволяют не откладывать покупку недвижимости.
По состоянию на 1 апреля 2018 года Россельхозбанком аккредитовано около 5 тысяч новостроек в 84 регионах России. Клиент может взять кредит на покупку квартиры в любой из них, независимо от места своего проживания.
Россельхозбанк был создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором агропромышленного комплекса страны. Входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.
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