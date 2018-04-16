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«Северсталь» может увеличить дивиденды в I квартале в 1,5 раза
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«Северсталь» может увеличить дивиденды в I квартале в 1,5 раза 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров «Северстали» рекомендовал акционерам компании на собрании 8 июня принять решение о выплате 38,22 рубля на акцию по итогам работы в январе-марте 2018 года, говорится в сообщении компании.
По итогам первого квартала 2017 года компания выплачивала дивиденды из размера 24,44 рубля на акцию. Таким образом, дивиденды могут вырасти на 56,8%, а общий размер выплат составит 32,1 млрд рублей.
Годовое собрание акционеров «Северстали» пройдет в Череповце. Список акционеров, которые имеют право на участие в собрании, будет закрыт по данным реестра на 14 мая. Выплаты дивидендов будут произведены до 19 июня 2018 года.
«Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, на Украине, в Латвии и Польше. Основным акционером является Алексей Мордашов.
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