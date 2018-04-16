«Северсталь» может увеличить дивиденды в I квартале в 1,5 раза

Совет директоров «Северстали» рекомендовал акционерам компании на собрании 8 июня принять решение о выплате 38,22 рубля на акцию по итогам работы в январе-марте 2018 года, говорится в сообщении компании.

По итогам первого квартала 2017 года компания выплачивала дивиденды из размера 24,44 рубля на акцию. Таким образом, дивиденды могут вырасти на 56,8%, а общий размер выплат составит 32,1 млрд рублей.