Более 20 инвестпроектов войдут в госпрограмму развития Дальнего Востока

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке одобрила включение 22 инвестпроектов с объемом инвестиций 147 млрд рублей для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Одобренные проекты получат административную поддержку, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития по итогам заседания подкомиссии.

"22 инвестиционных проекта с суммарным объемом инвестиций 147 млрд рублей одобрены для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Такое решение было принято по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, включение в госпрограмму предполагает нефинансовые меры поддержки, в том числе помощь в поиске инвесторов, ускорение бюрократических процедур. Кроме того, статус участника госпрограммы дает дополнительные возможности для привлечения кредитных ресурсов и иностранных инвестиций.

По словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, «это те инвестиционные проекты, которые будут реализовываться исключительно за счет частных инвестиций», и федерального финансирования по ним не предусмотрено. «В то же время мы рассчитываем на то, что включение данных проектов в государственную программу позволит бизнесу получить более качественную административную поддержку, повысить статус для привлечения дополнительных инвестиций в проекты», — приводят его слова в пресс-службе. По мнению вице-премьера, " правительство России должно поддерживать инвестиционные проекты, которые реализуются в рамках законодательства страны, при этом риски на себя принимают сами инвесторы". Он добавил, что некоторые такие проекты могут не быть реализованы, однако необходимо «до последнего предпринимать усилия, чтобы им помочь».

"Не так много граждан России берут на себя ответственность реализовать какой-то инвестиционный проект. Не у всех есть такие возможности… Если мы не будем поддерживать таких людей, то за счет чего мы будем развиваться?", — сказал он.

Как сообщили в пресс-службе, на дальнейшую проработку отправлены два проекта, которые предполагают строительство рыбоводного комплекса интенсивной аквакультуры и проект по строительству краболовных судов по программе «Квоты под киль». Планируется рассмотреть эти проекты после доработки на очередном заседании подкомиссии.

О госпрограмме

Ранее сообщалось, что власти РФ окажут нефинансовые меры поддержки более чем 40 частным инвестиционным проектам, реализующимся до 2025 года в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Общий объем федерального финансирования госпрограммы на период 2018-2020 годы составит 61,4 млрд рублей: 20,5 млрд рублей в 2018 году, 20,6 млрд — в 2019 году и 20,3 млрд — в 2020 году. Также в федеральном бюджете зарезервированы дополнительные средства в размере 68,3 млрд рублей на финансирование планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке: 33,7 млрд рублей в 2018 году, 17,7 млрд — в 2019 году и 16,9 млрд — в 2020 году.