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В апрельском прайсе вся линейка Octavia от автобренда Skoda стала дороже на 47 — 48000 рублей
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В апрельском прайсе вся линейка Octavia от автобренда Skoda стала дороже на 47 — 48000 рублей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Последний анализ цен на российском авторынке в обозначенном периоде текущего года автоаналитиками «Автостата» показал, что вся модельная линейка Octavia 2018 г.в. чешского автобренда Skoda подорожала.
В линейке лифтбэков 47000 руб. в плюс лишь по модификации Ambition. В актуальном ценнике прописана стоимость 1633000 рублей. Иные модификации обсуждаемой автомодели (лифтбэк) находятся в спектре расценок: 1739000-1920000 рублей (+48000 руб.).
Модификация Octavia Combi (исполнение — универсал) накрутила в плюс расценки на 47000 руб. в пакетах Active и Ambition.
А по решениям Style и L and K ценники изменились на 48000 руб. в большую сторону. Диапазон цен составил: 1281000-2115000 российских рублей.
Про «заряженные» модификации заявлено, что они выросли в цене на 48000 рублей. А диапазон прайса расположился между 2026000 и 2346000 рублей.
В целом по итогам первого квартала автомодели Skoda приобрели 5379 россиян (+10,6%).
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