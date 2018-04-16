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Набсовет ВТБ рекомендовал повысить дивиденды почти в три раза
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Набсовет ВТБ рекомендовал повысить дивиденды почти в три раза 

Rambler News Service 45 минут назад
Наблюдательный совет ВТБ принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров банка утвердить выплату дивидендов в размере 0,00345 руб. на одну обыкновенную акцию, что в 2,9 раза больше дивидендов в по итогам 2016 года, сообщается на портале раскрытия информации.
«Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере: — 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; — 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; — 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля», — говорится в сообщении.
Всего на выплату дивидендов по обыкновенным акциям рекомендуется направить 44,7 млрд руб. (против 15,1 млрд в 2016 году).
Чистая прибыль ВТБ за 2017 год по РСБУ составила 101,3 млрд руб. Таким образом, на выплату дивидендов банк направит 73% от чистой прибыли.
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