Наблюдательный совет ВТБ дал рекомендации по увеличению дивидендов

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров банка утвердить выплату дивидендов за 2017 год в размере 0,00345 рубля на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, миноритарные акционеры ВТБ смогут получить почти в три раза больше дивидендов, чем в 2016 году, по итогам которого размер дивидендов на обыкновенную акцию составлял 0,00117 рубля. Общий объем средств, который планируется направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, составит 44 759 117 915,11 рублей против 15 163 833 364,69 рублей в прошлом году. Также Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов: — по привилегированным акциям первого типа в размере 11 804 188 555,41 рублей, или порядка 0,000551 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;

— по привилегированным акциям второго типа в размере 16 952 578 170,61 рублей, или порядка 0,00551 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля.