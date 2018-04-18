Кто и как заработал на дивидендах госбанков

Москва , 18 апреля — «Вести. Экономика» Крупнейшие российские банки ВТБ и "Сбербанк" , потерявшие едва ли не больше других во время обвала на прошлой неделе, теперь готовы начать показать не менее стремительный рост. Почему и кто стоял за обвальным падением акций этих двух финансовых организаций?

Так называемая невидимая рука рынка вовсе не является таковой — это люди, которые обладают крупными капиталами и исчерпывающей информацией. Мы уже писали ранее, что в России сейчас начинается сезон дивидендных выплат, и падение стоимости акций в данном случае очень выгодно, поскольку позволяет крупными игрокам купить бумаги по более низким ценам, что увеличивает дивидендную доходность.

Но в данном конкретном случае остановимся на бумагах именно «ВТБ» и «Сбербанка».

С первым все более или менее понятно. О том, что ВТБ собирается выплатить на редкость щедрые дивиденды стало известно примерно одновременно с введением санкций со стороны США , но бумаги все равно упали на фоне панических распродаж в «черный понедельник».

Затем появилась уже официальная информация: наблюдательный совет ВТБ рекомендовал годовому общему собранию акционеров финучреждения повысить дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год почти в три раза, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Банк направит на выплату дивидендов 73% от чистой прибыли банка по РСБУ за прошлый год, которая составила 101,3 млрд рублей, или 61% от консолидированной прибыли группы ВТБ по МСФО, которая равнялась 120,1 млрд рублей. «Всего за 2017 год банк направит на дивиденды 73,5 млрд рублей, в то время как по итогам 2016 года этот показатель составил 62,3 млрд рублей», — заявили в пресс-службе.

Акции начали расти. Инвесторы, купившие бумаги на панике, смогут получить неплохой куш. Кстати, долгосрочный график акций банка выглядит очень перспективно, к тому же, в последние недели мы видим очень большие объемы, что может говорить о входе крупных инвесторов, которые обычно покупают бумаги для очень серьезного движения.

Но гораздо интереснее выглядит ситуация с бумагами «Сбербанка», к слову, самой ликвидной акции на российском рынке, и именно с ней мы чаще всего можем видеть различные манипуляции и спекулятивные истории.

Итак, в «черный понедельник» капитализация «Сбербанка» в моменте снижалась почти на 20%. Затем были еще неудачные дни, и в этот понедельник акции протестировали новые минимумы в районе 190 руб.

Стоит сказать, что на понижение акций крупнейшего банка игра велась просто нещадно. Спекулянты давили «из всех орудий», но очевидно, пока кого-то «высаживали» их бумаг, кто-то все это дело покупал.

Дальше началось самое интересное. Сначала Дональд Трамп откладывает введение новых санкций в отношении России, на этом фоне уже на вечерней сессии срочного рынка начинается безудержное ралли в первую очередь во фьючерсах на акции «Сбербанка». Совпадение?

Как итог, во вторник уже на спотовом рынке бумаги открывают день мощным гепом вверх. Но этого, конечно, недостаточно. Во вторник в середине дня банк сообщил о решении удвоить дивиденды.

Наблюдательный совет рекомендовал увеличить дивиденды до 12 рублей на акцию, выплатив акционерам 36,2% чистой прибыли по МСФО. Это дает дивидендную доходность в 5,9% по обыкновенным бумага и 6,6% по привилегированным.

Акции ускорили рост и по итогам дня не только нивелировали провал понедельника, но и показали самый бурный рост за три года. Более того, уже вечером на срочном рынке рост продолжился, фьючерсы подорожали еще примерно на 1%.

Чтобы получить средства нужно быть держателем акции на закрытии торгов 26 июня — в эту дату закрывается реестр акционеров. Вполне возможно, мы увидим разгон акций в ближайшее время. Впрочем, даже если этого не произойдет, игра уже сделана.

Немного арифметики. Купив бумаги по цене около 200 руб., инвестор получит дивиденды, плюс стоимость акций уже выросла и с высокой долей вероятностью прибавит в цене еще. При этом скорее всего акции покупались с плечом, то есть на заемные средства, и на столь короткой дистанции инвестор получит очень хорошую прибыль.

К слову, в тот самый «черный понедельник» акции банка покупали представители правления, о чем сообщалось официально.