«Газпром нефть» разработает стратегию цифровой трансформации бизнеса

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Одним из приоритетных направлений деятельности "Газпром нефти" становится цифровая трансформация бизнеса, в компании создана дирекция по цифровой трансформации, ее руководителем назначен Андрей Белевцев, который почти за двадцать лет работы в IT-индустрии реализовал успешные проекты в области автоматизации производственных систем крупнейших игроков рынка сотовой связи и банковского сектора, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

"Ключевыми задачами дирекции цифровой трансформации станет создание единой системы цифровых проектов компании для радикального повышения операционной эффективности всех бизнес-процессов, а также развитие собственных интеллектуальных сервисов. Подразделение приступило к созданию долгосрочной цифровой стратегии компании. Этот документ будет включать в себя планы внедрения новых технологий, преобразования организационных процессов и культуры командной работы для тестирования IT-решений", — говорится в пресс-релизе.

Новая дирекция утвердит «дорожную карту» по цифровизации, оценит возможности синергии лучших проектов, а также займется акселерацией корпоративных изменений и развитием цифровых компетенций во всех подразделениях компании.

В пресс-службе отметили, что в планах «Газпром нефти» разработка собственной IT-платформы, которая позволит разрабатывать сервисы для создания новых потоков и массивов данных, формировать инструментарий предиктивной аналитики цифровой информации. В перспективе «Газпром нефть» планирует начать разработку новых продуктов и услуг, основанных на внедрении современных цифровых технологий.

За последние два года «Газпром нефть» реализовала ряд успешных проектов в области внедрения технологий блокчейн, систем с искусственным интеллектом, предиктивной аналитики на основе Big Data, промышленного интернета вещей.