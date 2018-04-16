Прибыль СК «Согласие» за 2017 год превысила 1 млрд рублей

Прибыль страховой компании «Согласие» по итогам 2017 года составила 1,086 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении компании, распространенном в понедельник.

По итогам деятельности страховщика в 2017 году совокупный объем страховых премий по договорам обязательного и добровольного страхования составил 33,3 млрд рублей. Сумма страховых выплат превысила 20,4 млрд За 2017 год СК «Согласие» заключила свыше 3,03 млн договоров страхования.

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Ключевыми видами страхования СК «Согласие» являются автокаско (объем собранных премий составил около 13,5 млрд рублей, или 40,5% от совокупного объема премий), ОСАГО (8,7 млрд, 26,2%), добровольные виды страхования имущества физических и юридических лиц (5,89 млрд, 17,7%), добровольное медицинское страхование (2,8 млрд рублей, 8,4%).

В структуре выплат наибольший удельный вес занимают моторные виды страхования: выплаты по автокаско и ОСАГО составили 42,5% и 36,8% от совокупного объема выплат по компании соответственно. Также в 2017 году высокую долю в выплатах продемонстрировали добровольное страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, кроме автокаско (9,9%), и ДМС (5,4%).

«Компания уже третий год подряд доказывает свою эффективность и демонстрирует положительные финансовые результаты», — подчеркнула генеральный директор СК «Согласие» Майя Тихонова. Комбинированный коэффициент убыточности составил 96,8%, уточнила она.