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Прибыль СК «Согласие» за 2017 год превысила 1 млрд рублей
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Прибыль СК «Согласие» за 2017 год превысила 1 млрд рублей 

Банки.ру 1 час назад
Прибыль страховой компании «Согласие» по итогам 2017 года составила 1,086 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении компании, распространенном в понедельник.
По итогам деятельности страховщика в 2017 году совокупный объем страховых премий по договорам обязательного и добровольного страхования составил 33,3 млрд рублей. Сумма страховых выплат превысила 20,4 млрд За 2017 год СК «Согласие» заключила свыше 3,03 млн договоров страхования.
Продуктовый виджет
Ключевыми видами страхования СК «Согласие» являются автокаско (объем собранных премий составил около 13,5 млрд рублей, или 40,5% от совокупного объема премий), ОСАГО (8,7 млрд, 26,2%), добровольные виды страхования имущества физических и юридических лиц (5,89 млрд, 17,7%), добровольное медицинское страхование (2,8 млрд рублей, 8,4%).
В структуре выплат наибольший удельный вес занимают моторные виды страхования: выплаты по автокаско и ОСАГО составили 42,5% и 36,8% от совокупного объема выплат по компании соответственно. Также в 2017 году высокую долю в выплатах продемонстрировали добровольное страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, кроме автокаско (9,9%), и ДМС (5,4%).
«Компания уже третий год подряд доказывает свою эффективность и демонстрирует положительные финансовые результаты», — подчеркнула генеральный директор СК «Согласие» Майя Тихонова. Комбинированный коэффициент убыточности составил 96,8%, уточнила она.
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