«Прайм»: Оптовые цены на бензин в РФ за неделю выросли значительно

Оптовые цены на бензин на внутреннем рынке РФ с 9 по 13 апреля значительно повысились, следует из данных агентства «Прайм».

Бензин 95 Класс 5 подорожал на 1,215 тысячи рублей за тонну — до 49,205 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена на бензин 92 Класс 5 повысилась еще больше — на 1,702 тысячи рублей, достигнув 47,337 тысячи рублей за тонну.

По мнению многих экспертов, подорожание бензина продолжится в связи с началом автомобильного сезона и быстрым ростом спроса на этот вид моторного топлива.

Цена на дизельное топливо летнее Класс 5 на прошлой неделе повысилась незначительно по сравнению с бензином — до 46,574 тысячи рублей за тонну, что на 198 рублей больше, чем неделей ранее.