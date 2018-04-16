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«Прайм»: Оптовые цены на бензин в РФ за неделю выросли значительно
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«Прайм»: Оптовые цены на бензин в РФ за неделю выросли значительно 

Прайм 22 минуты назад
Оптовые цены на бензин на внутреннем рынке РФ с 9 по 13 апреля значительно повысились, следует из данных агентства «Прайм».
Бензин 95 Класс 5 подорожал на 1,215 тысячи рублей за тонну — до 49,205 тысячи рублей за тонну.
Оптовая цена на бензин 92 Класс 5 повысилась еще больше — на 1,702 тысячи рублей, достигнув 47,337 тысячи рублей за тонну.
По мнению многих экспертов, подорожание бензина продолжится в связи с началом автомобильного сезона и быстрым ростом спроса на этот вид моторного топлива.
Цена на дизельное топливо летнее Класс 5 на прошлой неделе повысилась незначительно по сравнению с бензином — до 46,574 тысячи рублей за тонну, что на 198 рублей больше, чем неделей ранее.
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