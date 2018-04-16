Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,85% и составил 24 567,33 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,70% и составил 2674,95 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,49% и составил 7141,54 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 1,09 руб., до 76,84 руб., курс доллара вырос на 84,83 коп., до 62,27 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 95,69 коп., составив 68,83 руб.

Индекс Московской биржи снизился на 1,24% и составил 2148,13 пункта.

Индекс РТС просел на 1,12%, до 1092,11 пункта.

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