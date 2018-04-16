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Фондовый рынок США открылся ростом
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Фондовый рынок США открылся ростом 

Газета.Ru 32 минуты назад
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,85% и составил 24 567,33 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,70% и составил 2674,95 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,49% и составил 7141,54 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 1,09 руб., до 76,84 руб., курс доллара вырос на 84,83 коп., до 62,27 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 95,69 коп., составив 68,83 руб.
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 1,24% и составил 2148,13 пункта.
Индекс РТС просел на 1,12%, до 1092,11 пункта.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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