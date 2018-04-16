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Китайские погрузчики SDLG доступны в лизинг в «Европлане» с авансом в 20%
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Китайские погрузчики SDLG доступны в лизинг в «Европлане» с авансом в 20% 

Банки.ру 36 минут назад
Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева, и компания „Русбизнесавто“ запустили программу, в рамках которой новые китайские фронтальные погрузчики SDLG (Shandong Lingong Construction Machinery) можно приобрести в лизинг через „Европлан“ со сниженным авансом — 20%.
Так, модели SDLG 953F (рекомендованная цена — от 5,25 млн рублей) и SDLG 936 (рекомендованная цена — от 3,65 млн) доступны с авансом в 20% и сроком лизинга 34 месяца.
Акция распространяется на весь модельный ряд марки и действует во всех регионах России в период до 31 августа 2018 года.
»SDLG — одно из ста крупнейших китайских машиностроительных предприятий, деятельность которого строится на производстве высококачественной спецтехники. Является лидером по продажам фронтальных погрузчиков в России. Завод сертифицирован по всем европейским нормам, что позволяет SDLG продавать выпускаемую продукцию по всему миру», — подчеркивается в сообщении лизингодателя.
В «Европлане» также напоминают, что компания предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Гостехнадзоре и топливную программу.
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