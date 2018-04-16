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На Украине заявили о долге ДНР за воду в 2,8 млрд гривен
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На Украине заявили о долге ДНР за воду в 2,8 млрд гривен 

RT на русском 50 минут назад
Самопровозглашённая Донецкая народная республика (ДНР) должна Украине 2,8 млрд гривен (около 6,7 млрд рублей) за водоснабжение.
Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский Павел Жебривский.
«Если на контролируемой территории тариф составляет около 30 гривен, то на оккупированной — до сих пор 7 гривен, что вообще экономически необоснованно, но и по таким ценам не платят: задолженность составляет около 2,8 млрд гривен», — написал он в Facebook.
В марте сообщалось, что в Донбассе попал под обстрел автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.
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