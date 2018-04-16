На Украине заявили о долге ДНР за воду в 2,8 млрд гривен

Самопровозглашённая Донецкая народная республика (ДНР) должна Украине 2,8 млрд гривен (около 6,7 млрд рублей) за водоснабжение.

Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский Павел Жебривский.

«Если на контролируемой территории тариф составляет около 30 гривен, то на оккупированной — до сих пор 7 гривен, что вообще экономически необоснованно, но и по таким ценам не платят: задолженность составляет около 2,8 млрд гривен», — написал он в Facebook.

В марте сообщалось, что в Донбассе попал под обстрел автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.