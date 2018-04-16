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«АвтоВАЗу» грозит до 5 млн руб. штрафа по делу о координации цен дилеров на техобслуживание
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«АвтоВАЗу» грозит до 5 млн руб. штрафа по делу о координации цен дилеров на техобслуживание 

Rambler News Service 1 час назад
Штраф для «АвтоВАЗа» в случае координации работы дилеров в части проведения технического обслуживания автомобилей Lada может составит до 5 млн рублей, сообщил RNS официальный представитель ФАС России.
«Рассмотрение дела может занять до 9 месяцев. В случае признания компании нарушившей часть 5 статьи 11 закона о защите конкуренции, ей грозит штраф в размере до 5 миллионов рублей», — сказал представитель регулятора.
ФАС России запрашивала информацию у более половины дилеров «АвтоВАЗа». Суть вменяемого нарушения заключается в том, что компания «АвтоВАЗ» через свой дилерский портал давала указание руководителям предприятий дилерской сети устанавливать цены на техническое обслуживание в соответствии с рекомендованными компанией расчетами стоимости техобслуживания и финальным прайс-листом. Было установлено что часть дилеров действительно руководствовались этими ценами, уточнили в службе.
«По сути такая координация может приводит к ограничению внутрибрендовой конкуренции между дилерами и приводить к ущемлению интересов потребителей», — сказал представитель ФАС России.
Ранее ФАС рассматривала аналогичное дело в отношении компании Ford Sollers в 2016 году.
«По итогам данного дела было принято решение о наличии в действиях Ford Sollers нарушения антимонопольного законодательства, компания заплатила штраф в размере 2,5 миллионов рублей. Суд подтвердил законность и обоснованность решения ФАС России», — напомнили в ФАС.
В пресс-службе «АвтоВАЗа» не стали комментировать RNS вопросы о возбуждении ФАС дела по признакам нарушения компанией антимонопольного законодательства.
Ранее сообщалось, что ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании «АвтоВАЗ». Дело связано с признаками координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров по проведению техобслуживания автомобилей.
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