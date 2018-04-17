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«Газпром нефть» сохраняет планы по объему инвестиций в ГРР в 2018 г — более 35 млрд руб
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«Газпром нефть» сохраняет планы по объему инвестиций в ГРР в 2018 г — более 35 млрд руб 

Прайм 33 минуты назад
Фото: Прайм
"Газпром нефть" сохраняет планы по объему инвестиции в геологоразведочные работы в 2018 году на уровне более 35 миллиардов рублей, сообщил журналистам руководитель дирекции по геологоразведочным работам компании Алексей Вашкевич.
На вопрос, сохраняет ли компания планы по объему инвестиций в 2018 году, Вашкевич ответил утвердительно: «Да».
В конце октября 2017 года Вашкевич сообщал, что «Газпром нефть» планирует как минимум удвоить инвестиции в геологоразведочные работы в 2018 году. По его словам, они составят более 35 миллиардов рублей.
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