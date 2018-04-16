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«Газпром нефть» создала подразделение по цифровизации проектов компании
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«Газпром нефть» создала подразделение по цифровизации проектов компании 

Rambler News Service 38 минут назад
«Газпром нефть» приняла решение о создании дирекции по цифровой трансформации компании, говорится в сообщении компании «Газпром нефти»
Руководителем новой дирекции назначен Андрей Белевцев.
«"Газпром нефть" утвердила цифровую трансформацию бизнеса в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. В компании принято решение о создании дирекции по цифровой трансформации, руководителем которой назначен Андрей Белевцев», — говорится в сообщении.
Ключевыми задачами дирекции цифровой трансформации станет создание единой системы цифровых проектов компании для радикального повышения операционной эффективности всех бизнес-процессов, а также развитие собственных интеллектуальных сервисов, поясняет «Газпром нефть».
Подразделение начало работу в апреле 2018 года и приступило к созданию долгосрочной цифровой стратегии компании. Этот документ будет включать в себя планы внедрения новых технологий, преобразования организационных процессов и культуры командной работы для тестирования IT-решений. Новая дирекция утвердит «дорожную карту» по цифровизации, оценит возможности синергии лучших проектов, а также займется акселерацией корпоративных изменений и развитием цифровых компетенций во всех подразделениях компании.
В планах «Газпром нефти» разработка собственной IT-платформы, которая позволит разрабатывать сервисы для создания новых потоков и массивов данных, формировать инструментарий предиктивной аналитики цифровой информации. Уже ведется проработка требований и архитектуры прототипа платформы. В перспективе «Газпром нефть» планирует начать разработку новых продуктов и услуг, основанных на внедрении современных цифровых технологий.
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