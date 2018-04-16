Morgan Stanley повысила рейтинг Nvidia

Investing.com — Компания Morgan Stanley (NYSE:MS) повысила рейтинг Nvidia, заявив, что она превзойдет ожидания инвесторов в 2019 году.

В заметке инвесторам компания Wall Street повысила рейтинг до категории «опережающих рынок», а также подтвердила 12-месячный целевой уровень стоимости акций на отметке $258.

Morgan Stanley утверждает, что сила Nvidia в отраслях компьютерных игр и искусственного интеллекта повысит ее прибыль.

Bank of America (NYSE:BAC) также недавно повысил рейтинг Nvidia, назвав ее «одной из наиболее уникальных возможностей для инвестиций в секторе высоких технологий».

Две другие брокерские компании недавно понизили рейтинг Nvidia из-за опасений относительно замедления майнинга криптовалют, что снижает спрос на видеокарты.

Однако Morgan Stanley и Bank of America не видят существенного влияния сегмента цифровых валют на общую динамику компании.

Акции Nvidia выросли на 120% за последние 12 месяцев.