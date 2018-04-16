«Российский Капитал» начинает выдавать кредиты по программе «Военная ипотека»

Как уточняется в сообщении финучреждения, ипотечный кредит предоставляется военнослужащим, достигшим возраста 25 лет и участвующим в накопительно-ипотечной системе (НИС).

Процентная ставка по кредиту фиксированная — 9% годовых. «Ставка является одной из самых низких на рынке по ипотечным кредитам для военнослужащих», — подчеркивается в релизе «РосКапа».

Продуктовый виджет

В рамках программы военнослужащие могут приобрести квартиру как на первичном рынке в рамках ФЗ-214 («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». — Прим. Банки.ру ), так и на вторичном рынке по договору купли-продажи. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Он может быть полностью оплачен средствами целевого жилищного займа, предоставленного участнику НИС.

Максимальная сумма кредита — 2,486 млн рублей. Погашение кредита осуществляется ежемесячными равными платежами за счет средств федерального бюджета (в период участия военнослужащего в НИС).