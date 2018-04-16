Девелопер ГК «ПИК» допускает рост цен на свои квартиры из-за удешевления ипотеки

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Девелоперская группа компаний «ПИК» допускает рост цен на свои квартиры из-за роста спроса после снижения стоимости ипотеки. Об этом заявил первый вице-президент компании Александр Прыгунков в ходе конференс-колла, посвященного финансовым результатам организации.

"В силу того, что стоимость ипотеки снизилась, и мы видим официальную отчетность о том, что количество сделок в первом квартале на московском рынке очень сильно увеличилось, то это нам позволяет увеличивать цены, потому что есть достаточно хороший спрос.

Резкого увеличения цен нет, в пределах разумного", — сказал он.

Однако, по словам Прыгункова, по отдельным проектам индексация цен будет выше средней по рынку. Также компания отслеживает спрос на отдельные объекты в режиме онлайн и управляет ценовыми предложениями, исходя из этой информации.

Группа прогнозирует в 2018 году объем продаж в размере 1,7-1,9 млн кв. м жилья, что сопоставимо с результатами по итогам 2017 года, отметил Прыгунков. «Цели продавать больше нет, есть цель продавать дороже и повышать рентабельность бизнеса», — подчеркнул топ-менеджер «ПИК».

Группа компаний «ПИК» — один из крупнейших публичных девелоперов в России , специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Девелопер присутствует в 10 российских регионах и ведет работу по реализации обширного диверсифицированного портфеля проектов. Решением правительства РФ группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

Чистая прибыль «ПИК» по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год упала почти в шесть раз — до 3,2 млрд руб. против 19,1 млрд руб. годом ранее. При этом общая выручка компании выросла в три раза до 175 млрд руб.