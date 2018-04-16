Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы выросли за неделю на 23 копейки

Розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы выросли за неделю, закончившуюся 16 апреля 2018 года, на 23 копейки и составили 42,19 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации.

Стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 24 копейки — до 38,99 рубля за литр. При этом цена дизельного топлива увеличилась на 23 копейки — до 40,73 рубля за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках ТНК выросла на 27 копеек — до 41,94 рубля за литр, на АЗС «РН-Москва» — на 27 копеек, до 41,93 рубля за литр.

АЗС Shell увеличили цену на бензин на 23 копейки — до 42,23 рублей за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» выросла за неделю на 16 копеек и составила 42 рубля за литр

Цена бензина Аи-95 на заправках «Лукойла» возросла на 45 копеек — до 43,35 рубля за литр, на заправках «Газпром нефти» — на 17 копеек, до 41,81 рубля за литр соответственно.

5 февраля ФАС сообщила, что в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства 30 января 2018 года ведомство направило в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов. Одновременно в адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС плановых объемов реализации моторного топлива на экспорт. Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют, указывала при этом ФАС.