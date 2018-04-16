Укрзализныця отчиталась о 100 миллионах прибыли за год 

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» по итогам 2017 года получила 100 млн грн прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 млрд грн чистого убытка.
Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов, ссылаясь на данные международной консалтинговой компании «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» (E&Y). «Одна из лучших мировых аудиторских компаний подтвердила верное направление и реализацию стратегии реформирования „Укрзализныци“. Мы выходим на новый уровень экономической стабильности. Убыток за 2016 год был миллиардным и составил 7,3 млрд грн, сегодня имеем показатель доходности в 100 млн грн в год. В 2017-м финансовый результат общества улучшился на 7,4 млрд грн гривень», — сообщил он. Кравцов отметил, что показатель EBITDA вырос на 390 млн грн. «Это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. Показатель достиг 20,6 млрд грн, а это положительно влияет на восприятие компании на западных финансовых рынках», — написал он. Также Кравцов сообщил, что в 2017 году «Укрзализныця» существенно увеличила капитальные инвестиции — до 10,9 млрд грн. «Это больше, чем вполовину. Благодаря этому, компания обеспечила большее обновление подвижного состава и приобретение оборудования за последние 4 года», — добавил Кравцов. Как сообщал УНИАН, согласно аудиту консолидированной финансовой отчетности «Укрзализныци» за 2016 год, который провела международная консалтинговая компания «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» (E&Y), госкомпания за тот период получила 7,3 млрд грн убытка по международным стандартам финансовой отчетности. По украинским стандартам бухгалтерского учета, в 2016 году «Укрзализныця» получила 303 млн гривень прибыли. При этом с 2017 года компания перешла на международные стандарты финансовой отчетности.