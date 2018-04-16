В работе «Мегафона» произошел сбой

Сбой произошел в работе оператора «Мегафон»

Согласны данным сервиса, сбой произошел около 15:00 мск. У около 44% пожаловавшихся пользователей возникли проблемы с мобильной связью, у 22% — с мобильным интернетом, 33% жалуются на сбой всех сервисов оператора.