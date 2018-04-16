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«Газпром нефть» создала дирекцию по цифровой трансформации
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«Газпром нефть» создала дирекцию по цифровой трансформации 

Ведомости 26 минут назад
Подразделение уже начало работу, говорится в сообщении компании.
Новая дирекция будет вести цифровые проекты компании, а также развивать собственные сервисы. Например, компания планирует разработать собственную IT-платформу. За последние два года «Газпром нефть» уже ввела ряд проектов в области внедрения технологий блокчейн и систем с искусственным интеллектом, напоминает компания.
По итогам 2017 г. «Газпром нефть» заработала рекордную чистую прибыль — по МСФО она выросла на 26,5% год к году до 253 млрд руб. Компания объясняет это успешным развитием новых проектов добычи, увеличением розничных и премиальных продаж, ростом мировых цен на нефть, а также «действиями менеджмента
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