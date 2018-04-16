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Объем розничных продаж в США в марте вырос на 0,6% к февралю, лучше прогноза
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Объем розничных продаж в США в марте вырос на 0,6% к февралю, лучше прогноза 

Прайм 33 минуты назад
Объем розничных продаж в США в марте в месячном выражении вырос на 0,6%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя только на 0,4%.
Индикатор февраля был подтвержден на уровне 0,1%.
Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в марте вырос на 0,2% по сравнению с февралем.
Розничные продажи являются одним из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
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