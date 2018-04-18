Трутнев: ТОРы Хабаровского края не добрали по объему инвестиций

"Были определенные планы по привлечению инвесторов, по объему инвестиций, по части пунктов эти планы перевыполнены — инвесторов получилось даже больше. По объему инвестиций надо еще добирать — объем инвестиций не достаточен", — сказал он на совещании по развитию ТОР и Свободного порта в Хабаровском крае.

Как уточнил в ходе доклада первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов , план по ТОР «Хабаровск» предполагал 34 млрд рублей инвестиций, заключено соглашений при этом на 23 млрд рублей, план по ТОР «Комсомольск» — 11,6 млрд рублей, заключено на сумму 8,4 млрд рублей, по ТОР «Николаевск» — 3,2 млрд рублей, а заключено на 2,4 млрд «По каждому ТОРу пока не добираем того объема инвестиций, который планировали, хотя некоторые ТОРы — два ТОРа из трех — существуют уже более трех лет», — сказал он.

Осипов отметил, что в ТОР «Хабаровск» из 29 проектов — восемь завершенных на сумму 3,2 млрд рублей. Некоторые из воплощающих их в жизнь резидентов заявили о новых планах. Реализация еще 14 проектов идет по графику, но есть и проблемные, добавил Осипов.

Он также сообщил, что во всех ТОР Хабаровского края числятся 48 резидентов, а это составляет 20% от общего числа резидентов таких территорий на Дальнем Востоке. Объем привлеченных в регионе инвестиций — 34 млрд рублей, или 5,8% в общем объеме по Дальнему Востоку; по рабочим местам — 5 тысяч (13%), по бюджетным средствам на инфраструктуру к ТОР — 7,4 млрд рублей (11%).