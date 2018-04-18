Трутнев: ТОРы Хабаровского края не добрали по объему инвестиций 

ХАБАРОВСК, 18 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в проекты, реализуемые в рамках территорий опережающего развития (ТОР) Хабаровского края, не достаточен. Об этом сообщил в среду вице-премьер — полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Были определенные планы по привлечению инвесторов, по объему инвестиций, по части пунктов эти планы перевыполнены — инвесторов получилось даже больше. По объему инвестиций надо еще добирать — объем инвестиций не достаточен", — сказал он на совещании по развитию ТОР и Свободного порта в Хабаровском крае.
Как уточнил в ходе доклада первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, план по ТОР «Хабаровск» предполагал 34 млрд рублей инвестиций, заключено соглашений при этом на 23 млрд рублей, план по ТОР «Комсомольск» — 11,6 млрд рублей, заключено на сумму 8,4 млрд рублей, по ТОР «Николаевск» — 3,2 млрд рублей, а заключено на 2,4 млрд «По каждому ТОРу пока не добираем того объема инвестиций, который планировали, хотя некоторые ТОРы — два ТОРа из трех — существуют уже более трех лет», — сказал он.
Осипов отметил, что в ТОР «Хабаровск» из 29 проектов — восемь завершенных на сумму 3,2 млрд рублей. Некоторые из воплощающих их в жизнь резидентов заявили о новых планах. Реализация еще 14 проектов идет по графику, но есть и проблемные, добавил Осипов.
Он также сообщил, что во всех ТОР Хабаровского края числятся 48 резидентов, а это составляет 20% от общего числа резидентов таких территорий на Дальнем Востоке. Объем привлеченных в регионе инвестиций — 34 млрд рублей, или 5,8% в общем объеме по Дальнему Востоку; по рабочим местам — 5 тысяч (13%), по бюджетным средствам на инфраструктуру к ТОР — 7,4 млрд рублей (11%).
В Хабаровском крае действуют три территории опережающего развития — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевском районе.