Наземное метро в Воронеже может построить японская компания Marubeni Corporation, этот вопрос обсуждался на встрече министра транспорта РФ Максима Соколова с гендиректором торговой компании Тэруо Асада 16 апреля в Токио.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, в ходе беседы обсуждалась возможность участия японской компании в инфраструктурных проектах на территории России в области автомобильного и железнодорожного, а также легкорельсового транспорта.
«Обсуждался вопрос возможного участия компании в строительстве инфраструктуры для легкорельсового транспорта, так сказать наземного метро, в Воронеже», — приводит ТАСС слова Максима Соколова.