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Метро в Воронеже может построить японская компания Marubeni Corporation
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Метро в Воронеже может построить японская компания Marubeni Corporation 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Наземное метро в Воронеже может построить японская компания Marubeni Corporation, этот вопрос обсуждался на встрече министра транспорта РФ Максима Соколова с гендиректором торговой компании Тэруо Асада 16 апреля в Токио.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, в ходе беседы обсуждалась возможность участия японской компании в инфраструктурных проектах на территории России в области автомобильного и железнодорожного, а также легкорельсового транспорта.
«Обсуждался вопрос возможного участия компании в строительстве инфраструктуры для легкорельсового транспорта, так сказать наземного метро, в Воронеже», — приводит ТАСС слова Максима Соколова.
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