Метро в Воронеже может построить японская компания Marubeni Corporation

Наземное метро в Воронеже может построить японская компания Marubeni Corporation, этот вопрос обсуждался на встрече министра транспорта РФ Максима Соколова с гендиректором торговой компании Тэруо Асада 16 апреля в Токио.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, в ходе беседы обсуждалась возможность участия японской компании в инфраструктурных проектах на территории России в области автомобильного и железнодорожного, а также легкорельсового транспорта.