Медный рудник за 22,7 млрд рублей построят в Башкирии

Проект по строительству подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медных руд включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии . Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Производительность по добыче сырья в руднике планируется в объёме 4,5 млн тонн в год. Благодаря объекту появится 785 новых рабочих мест. Объём инвестиций составит 22,7 млрд рублей. Проект реализуют до 2063 года.