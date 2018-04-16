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Медный рудник за 22,7 млрд рублей построят в Башкирии
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Медный рудник за 22,7 млрд рублей построят в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Проект по строительству подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медных руд включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Производительность по добыче сырья в руднике планируется в объёме 4,5 млн тонн в год. Благодаря объекту появится 785 новых рабочих мест. Объём инвестиций составит 22,7 млрд рублей. Проект реализуют до 2063 года.
«Инвестиционный проект направлен на выполнение горно-капитальных работ с оснащением горных выработок необходимыми инженерными сетями и оборудованием, а также на строительство поверхностных зданий и сооружений, в соответствие со схемой вскрытия и системой разработки месторождения», — рассказали в минэкономразвития республики.
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