Суд отложил на 16 мая дело о банкротстве сооснователя «Донстроя» Блажко

Представитель АСВ сообщил в понедельник, что задолженность Блажко составляет около 500 миллионов рублей, она возникла по договорам поручительства и подтверждена решением суда. Как уточнил представитель АСВ, известный девелопер выступил поручителем своей компании «Ривер тауэр» по пяти кредитам. АСВ просит ввести в отношении Блажко процедуру реструктуризации долгов.

Представитель Блажко заявил ходатайство об отводе кандидатуры финансового управляющего Юрия Внукова , пояснив, что у должника и Внукова имеется конфликт интересов, в частности, судебный спор в рамках другого дела. Ранее представитель Блажко заявлял о намерении урегулировать спор во внесудебном порядке. На заседании в марте он говорил, что должник обладает достаточным имуществом и рассчитывает договориться о рассрочке погашения долга. Представитель АСВ тогда заявил, что у него нет информации о ведущихся переговорах.

Столичный арбитраж ранее произвел процессуальную замену заявителя в деле о банкротстве Блажко с банка «Российский капитал» на АСВ. Банк уступил агентству права требования к должнику по договору цессии. Банк «Российский капитал» уже пытался признать Блажко банкротом. Первое заявление он подал в октябре 2016 года. Однако арбитраж тогда признал его необоснованным и прекратил дело о банкротстве, поскольку на момент рассмотрения заявления не было вступивших в силу судебных актов, подтверждающих долг девелопера перед банком.

Блажко выступил поручителем своей компании «Ривер тауэр» по пяти кредитам, полученным ею в 2014 году от «Российского капитала» и «Эллипс банка» (впоследствии был присоединен к «Российскому капиталу») на строительство МФК «Звенигородский» в Москве. Задолженность заемщика по этим кредитам, как следует из материалов дела о банкротстве «Ривер тауэр», составляет около 2,3 миллиарда рублей.

Блажко, владелец компании «Горн девелопмент», известен как основатель крупной девелоперской компании «Донстрой», из капитала которой он вышел после кризиса 2008 года. Другая компания Блажко — «Нордстар Девелопмент» — признана банкротом летом 2017 года.