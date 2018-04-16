В МЭР оценили реакцию российских рынков на новые санкции США 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Результаты прошлой недели показали, что первоначальная реакция рынков на новые санкции США была избыточной, говорится в бюллетене «Картина экономики» за апрель, подготовленном Минэкономразвития РФ.
"Объявление о новых санкциях привело к изменению оценки рисков участниками финансовых рынков. Рубль к доллару США за период 6-10 апреля ослаб на 9,3% (на 5,3 рубля, до приблизительно 63 рублей за доллар США по состоянию на 10 апреля)… Повышенная волатильность наблюдалась и на рынке акций: индекс ММВБ за тот же период снизился на 5%. Однако результаты последующих дней показали, что первоначальная реакция рынков была несколько избыточной. В динамике курса рубля, CDS-премий и рынка акций происходила коррекция", — говорится в материалах министерства.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.