23 млн рублей получит Удмуртия на внедрение информационных технологий в больницах и поликлиниках

Ижевск. Удмуртия . Удмуртия получит 23 млн рублей на внедрение информационных технологий в медицинских учреждениях. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина страны.

Из резервного фонда правительства России выделят 2 млрд рублей 75 субъектам. Самый большой трансферт в 79 млн рублей получит Ростовская область

Получатели должны направить средства на организацию электронного документооборота, расписание приема врачей в электронном виде, дистанционную запись на прием, а также на формирование счетов за оказанную медпомощь.