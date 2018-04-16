23 млн рублей получит Удмуртия на внедрение информационных технологий в больницах и поликлиниках 

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит 23 млн рублей на внедрение информационных технологий в медицинских учреждениях. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина страны.
Из резервного фонда правительства России выделят 2 млрд рублей 75 субъектам. Самый большой трансферт в 79 млн рублей получит Ростовская область.
Получатели должны направить средства на организацию электронного документооборота, расписание приема врачей в электронном виде, дистанционную запись на прием, а также на формирование счетов за оказанную медпомощь.