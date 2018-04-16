Банк России предложит 17 апреля облигации на 700 млрд рублей 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Банк России проведет во вторник аукцион по размещению купонных облигаций Банка России на 700 млрд рублей, говорится на сайте регулятора.
Дата погашения бумаг — 18 июля, говорится в сообщении.
Ставка купона приравнена к ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.
Облигации размещаются только среди российских кредитных организаций для поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности, сообщал регулятор при размещении первого выпуска КОБР в июле 2017 года.