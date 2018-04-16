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Банк России предложит 17 апреля облигации на 700 млрд рублей
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Банк России предложит 17 апреля облигации на 700 млрд рублей 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Банк России проведет во вторник аукцион по размещению купонных облигаций Банка России на 700 млрд рублей, говорится на сайте регулятора.
Дата погашения бумаг — 18 июля, говорится в сообщении.
Ставка купона приравнена к ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.
Облигации размещаются только среди российских кредитных организаций для поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности, сообщал регулятор при размещении первого выпуска КОБР в июле 2017 года.
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